الخارجية الأميركية: عمل قنصليتنا في القدس الشرقية مستمر كما في السابق

أكدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت الثلاثاء، أن القنصلية الأميركية في القدس الشرقية المحتلة تعمل كما كانت عليه دائما في إشارة إلى عدم تغير مسؤولياتها أو صلاحيتها منذ نقل السفارة الأميركية للقدس يوم 14 أيار 2018 الماضي.





وقالت ناورت في ردها على سؤال وجهته "القدس" بشأن صلاحيات ووضع القنصلية الأميركية التي كانت تعمل بشكل مستقل في الماضي، وما إذا لا زالت تتمتع بهذا التميز؟، "لست على علم بأي تغييرات بشأن عملية منح التأشيرات؛ يجب أن أراجع الموضوع وسنتصل بك. ولكن يمكنني أن أقول إن قنصليتنا العامة في القدس لا تزال تعمل كبعثة مستقلة. لم يتغير ذلك. لم يطرأ أي تغيير على وضع تلك المهمة" بحسب صحيفة ( القدس) المحلية.





وحول مهام القنصل الأميركي العام الجديد في القدس الشرقية ،السيدة كارين ساساهارا ، وما إذا كانت لا تزال تباشر أعمالها وفق التبادل المباشر مع وزير الخارجية الأميركي (أيا كان) كما كان الأمر عليه منذ عام 1967 أو أن نقل السفارة الأميركية إلى القدس فرض أن يصبح اتصال القنصل عبر السفير الأميركي هناك، أكدت ناورت أن السيدة ساسهارا تتصل بوزير الخارجية (مايك بومبيو) كمديرها المباشر .





وكان قد أشيع يوم الثلاثاء الماضي أن وزارة الخارجية الأميركية فرضت قيود جديدة على طالبي التأشيرات الفلسطينيين، بمن فيهم الشخصيات الرسمية، تقتضي إجراء تقديم طلبات التأشيرات ومتابعة الإجراءات المناطة عبر السفارة الأميركية في القدس المحتلة.





وأكدت ناورت أن القنصل كارين ساساهارا وطواقمها على اتصال مستمر مع مسؤوليين فلسطينيين.





وبشأن قطع المساعدات الأميركية بقيمة 10 مليون دولار عن البرامج الموجهة للشبيبة مثل "الناس إلى الناس" الذي كان مخصصا ليأتي بأطفال فلسطينيين وإسرائيليين إلى معسكرات صيفية ولعب كرة القدم للفتيات وما إلى ذلك، ناورت " هذه البرامج كانت قيد المراجعة من مصادر مالية تنتهي صلاحيته في 30 أيلول 2018" .

رام الله - دنيا الوطن