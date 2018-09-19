فلسطين تشارك في مؤتمر التعاون في لوكسمبورغ

شارك فلسطين للسنة الرابعة على التوالي بمؤتمر التعاون في دوقية لوكسمبورغ، بدعوة من إدارة التعاون والتنمية والعمل الإنساني في وزارة الشؤون الخارجية والاوروبية، في دوقية لوكسمبورغ.





وقال وزير التعاون اللوكسمبورغي رومان شنيدر، ان الوضع الدولي المعقد يفرض تحديات جديدة على إدارة التعاون، التي من ابرزها تفاقم الفقر، الذي وصل الى 800 مليون إنسان يتواجد القسم الأكبر منهم في افريقيا.





وأعلن الوزير ان بلاده قررت رفع ميزانية لوكسمبورغ المخصصة للدعم بنسبة 30 بالمائة، لتحتل بذلك الموقع الاول بين دول الاتحاد الأوروبي في مجال التعاون الخارجي .





بدوره، شكر مستشار أول في بعثة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، وبلجيكا ولوكسمبورغ حسان بلعاوي، لوكسمبورغ على الدعم السياسي والمادي الذي تقدمه لشعبنا الفلسطيني، متمنيا تطويره خاصة في ظل العقوبات التي تفرضها الإدارة الاميركية على شعبنا من قطع المساعدات على وكالة "الأونروا"، وعلى المستشفيات في القدس .





وطالب بلعاوي لوكسمبورغ والدول الأوروبية باتخاذ إجراءات فعالة بحق سلطات الاحتلال الإسرائيلي، حين تقدم على هدم مشاريع في فلسطين تشيدها بدعم مالي أوروبي .





يذكر ان فلسطين تحظى بشراكة مع لكسمبورغ في مجال التعاون والتنمية، حيث تتلقى دعما سنويا بقرابة 8 ملايين يورو .

رام الله - دنيا الوطن