مصدر لـ"دنيا الوطن": المجلس المركزي سيتخذ قرارات رادعة بغزة بعد عودة الرئيس

أكد مصدر فلسطيني، أن المجلس المركزي الفلسطيني، سينعقد بعد عودة الرئيس محمود عباس، من الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سيلقي خطابًا على منبر الجمعية.وقال المصدر لـ"دنيا الوطن": الآن كل دوائر القيادة الفلسطينية، تُركز على خطاب الرئيس أبو مازن، لأنه سيصدر بعده عدة قرارات، مضيفًا: بعد ذلك يمكن سيتم الذهاب لعقد المجلس المركزي، والذي سيبحث سبل اتخاذ قرارات لاستعادة الوحدة الوطنية، حيث سسيتخذ عقوبات رادعة ضد حركة حماس في قطاع غزة، في حال استمرار الانقسام لحينه.وأشار، إلى أن الإجراءات في مجملها ستكون ضد قيادة حركة حماس، وكافة الجمعيات المنبثقة عنها، مضيفًا: المجلس المركزي، لن يتخذ فقط قرارات ضد حماس، وانما ضد إسرائيل، والولايات المتحدة الأمريكية.وختم المصدر حديثه، قائلًا: إن المجلس المركزي هو الآن "برلمان فلسطين"، وأي قرارات تصدر عنه واجبة التنفيذ، ولا يمكن لأي فصيل أن يعترضها، حتى أن السلطة أنشئت بقرار المركزي، وكل هيئات السلطة تتبع له، على اعتبار أنه صاحب الولاية القانونية على السلطة الوطنية، لذا الرئيس لن يتخذ قرارات، وإنما الأمر كله سيُرحل إلى المركزي فقط، ليتم تنفيذه عبر اللجنة التنفيذية بعد ذلك.