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الأمن الوقائي ينفي ما تم تناقله عن وجود حبوب مخدرة في المدارس

الأمن الوقائي ينفي ما تم تناقله عن وجود حبوب مخدرة في المدارس
رام الله - دنيا الوطن
نفى جهاز الأمن الوقائي، اليوم الأربعاء، ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، بأن الجهاز كشف حبوبا مخدرة "فراولة سريعة" وجدت في المدارس .

وأشارت دائرة العلاقات العامة والإعلام في الأمن الوقائي، الى ان هذه المعلومات عارية عن الصحة، وناشدت المواطنين عدم التعاطي مع الإشاعات التي تهدف إلى خلق حالة من الخوف والبلبلة بين صفوفهم.

وأكد الوقائي أن المخدرات لها أشكالها المعروفة، بالإضافة إلى أنها لا توزع مجانا وفي العلن .

وحذر جهاز الأمن الوقائي، أصحاب الصفحات التي تنشر الإشاعات والأكاذيب التي تخيف المواطنين، متوعدا اياهم بالملاحقة.

ونوه الجهاز الى أنه وفي حال ورود أي معلومات حول هكذا قضايا، فإن جهاز الأمن الوقائي سيحذر المواطنين على الفور من أجل أخذ الحيطة والحذر.

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