الشرطة تضبط 2600 شتلة مخدرة داخل مشتل للمخدرات في الخليل

ضبطت الشرطة اليوم 2600 شتلة يشتبه انها مخدرة داخل مشتل للمخدرات في بلدة السموع جنوبي الخليل .





وذكر بيـان إدارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة، بأنه وبناء على معلومات توافرت لشرطة مكافحة المخدرات مفادها وجود مشتل لزراعة المخدرات في بلدة السموع، على الفور تحركت دوريات الشرطة للمكان للتأكد من المعلومات وضبط المشتل وما بداخله من اشتال .





وأضاف البيان، بأنه وحين وصول دوريات الشرطة للمشتل قامت بالكشف عن المشتل والذي تبين انه مشتل لزراعة المخدرات، حيث تم ضبط 2600 شتلة يشتبه انها مخدرة، وتم القاء القبض على شخص مشتبه به برعاية المشتل وزراعة الاشتال تواجد بداخله .





هذا وأكد البيان على توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة اصولا بأمر من النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه .





رام الله - دنيا الوطن