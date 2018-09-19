فتح: تهجم حماس على الرئيس والقيادة خيانة وطنية

رام الله - دنيا الوطناعتبر المتحدث باسم حركة فتح في قطاع غزة د عاطف ابو سيف ان حركة حماس لا تنظر الى المصالحة وانما تسعى لمصلحتها عبر تجميل الانقسام الذي بداته منذ احد عشر عاما.وقال ابو سيف لإذاعة "صوت فلسطين" ظهر اليوم ، ان حماس تسعى لإبقاء الانقسام وتريد من القيادة ان تستمر في دفع تكاليف انقلابها وهذا الوضع يجب ان ينتهى لأنه لا يمكن القبول به.واعتبر ابو سيف تهجم حماس على الرئيس والقيادة في الوقت الذي تحارب فيه فلسطين العدوان الامريكي على شعبنا خيانة وطنية مضيفا انه من المعيب على حماس ان تقف ضد القيادة في هذا التوقيت مشددا على ان ذلك يشكل اصطفافا ضد المصلحة الوطنية و طعنة وتأمر عليها.وشدد ابو سيف على ان الضابط الوحيد للوضع الحالي هو الوحدة والمصلحة الوطنية التي ترفضها حماس وتتبناها القيادة ليتم بعد ذلك انتزاع حقوقنا المشروعة بشكل موحد وليس عبر قنوات فردية من اجل ممرر مائي او مطار هنا وهناك اذ انه ليس من المعقول ان نساوم على حقوقنا بممر مائي في بحر الاخرين .