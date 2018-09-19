الهرفي: الرئيس عباس يزور غدا الخميس فرنسا لبحث اخر التطورات الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر أن يصل الرئيس محمود عباس إلى العاصمة الفرنسية باريس غدا الخميس في زيارة رسمية تستمر حتى السبت المقبل تلبية لدعوة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.أعلن عن ذلك لإذاعة "صوت فلسطين" ظهر اليوم سفير فلسطين لدى فرنسا سلمان الهرفي مبينا أن جدول أعمال الزيارة هام جدا ويتضمن بحث آخر التطورات السياسية والاعتراف بالدولة الفلسطينية إضافة إلى مناقشة المواضيع على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وكذلك البحث في توجه فلسطين إلى محكمة العدل الدولية وتفعيل الملفات في المحكمة الجنائية الدولية وأيضا العلاقات الثنائية وتطويرها.وأشار الهرفي إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار التشاور والتنسيق المستمر ما بين فلسطين وفرنسا كونها عضو دائم في مجلس الأمن وتساهم في بناء مؤسسات دولة فلسطين والمنظمات الدولية الداعمة لشعبنا.