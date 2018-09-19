عاجل

  • التربية تعلن نتائج الامتحان الشامل بنسبة نجاح بلغت 89.4%

  • الخارجية الأميركية: عمل قنصليتنا في القدس الشرقية مستمر كما في السابق

شؤون فلسطينية

الرقب: فتح تمارس ما يمارسه الجيش الإسرائيلي بغزة وسنقول لمصر لم يبقَ شيءٌ لنناقشه

الرقب: فتح تمارس ما يمارسه الجيش الإسرائيلي بغزة وسنقول لمصر لم يبقَ شيءٌ لنناقشه
اتفاق المصالحة في القاهرة
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
 أكد القيادي في حركة حماس، حماد الرقب، أن وفد حركته الذي سيغادر خلال أيام، إلى العاصمة المصرية القاهرة، سيقول للمصريين: إن حماس وقيادتها ملتزمة أشد التزام بانجاح المصالحة الفلسطينية، ويجب ممارسة ضغطًا أكبر على قيادة حركة فتح، من أجل انجاز ذلك، لذا لم يتبق أي شيء من طرفنا لنناقشه في المصالحة.

وقال الرقب لـ"دنيا الوطن": سنقول للأخوة المصريين، أننا في حماس تعاطينا مع كل المبادرات التي قدمتموها لإنجاح المصالحة، وحان الدور على قيادة حركة فتح، أن تتقدم باتجاه الوحدة، بدلًا من اختلاق الحجج الواهية، والتهرب من استحقاقات تم الاتفاق عليها سابقًا، متابعًا: للأسف الشديد، قيادة فتح، تمارس ما يمارسه الجيش الإسرائيلي بغزة.

وأضاف: مخابرات مصر، تشهد لنا أننا عملنا بشكل وطني وجاد وفعال في المصالحة، ليس ذلك فقط بل الإعلام المصري أيضًا يتحدث عن هذا، ويقول إن حماس تلتزم بالمصالحة، وفتح لا تريد انهاء الانقسام، لذا لم يتبق لنا أي شيء لناقشه معهم، أو نتباحث عليه، فالمصالحة معروفة بطرقها وأدواتها وأساليبها، ولا داعي لاتفاقيات جديدة، متابعًا: اذا ما أرادت المخابرات المصرية، أن تضغط على الطرف المُعطل أكثر، أهلًا وسهلًا، أما إن كانوا يريدون أن يقضوا وقتًا آخرًا في المباحثات، فسنقول: إن هذا الدرب ليس جيدًا.

واعتبر الرقب، أن حماس، كانت على وشك صفقة تهدئة مع إسرائيل، دون أن تدفع الفصائل الفلسطينية، أي ثمن سياسي مقابل ذلك، لكن السلطة الفلسطينية وقفت حائلًا أمام ذلك، وارتأت أنه لا بد من أثمان سياسية يجب أن يدفعها قطاع غزة.

وحول خيارات حركته، في ظل انسداد الأفق، بمساري المصالحة والتهدئة، أكد الرقب، أن صفحة المصالحة لن تطوى أبدًا في قاموس حماس، بل ستظل مفتوحة إلى الأبد، وعندما تريد فتح مصالحة حقيقية، وتنفيذ ما قطعته على نفسها أمام المصريين، والقطريين، والسعوديين، واليمنيين، والأتراك، وغيرهم، طوال فترة الانقسام، سيتكون هنالك مصالحة فعلية، تُنفذ متطلبات المواطن الفلسطيني، متابعًا: كل هذه الأطراف التي وقفت في مربع رعاية المصالحة قالوا: إن أبو مازن هو المعطل للمصالحة والرافض لها.

كما أشار إلى أن التهدئة، لم تصل كذلك إلى طريق مسدود، وهناك إمكانية معقولة للتوصل إليها، بالرغم من التلكؤ الإسرائيلي الواضح، لذا قامت حماس بتكثيف الضغط على الجانب الإسرائيلي، بمسيرات العودة البرية والبحرية، ليلًا ونهارًا.

واعتبر، أن كافة تصريحات قيادات حركة فتح حول المصالحة، كانت سلبية، ومجافية للحقيقة، بما في ذلك تصريحات عزام الأحمد، الذي قال: إن ردود حماس على المصالحة سيئة وسلبية، معتبرًا أن فتح تريد من المصالحة مبدأ الإحلال والاقصاء، لأن فعليًا حماس هجمت بكل وطنية على المصالحة لتنجحها، وأنها تتعامل على أن المصالحة، هي أن أخوة إثنين تخاصما، ويريدان التصالح والاتفاق على حماية بيتهم.

وختم الرقب حديثه بالتأكيد على فتح نبذت اتفاق العام 2011، من كل النواحي، مضيفًا: في التوافق فتح لا تقبل بالشراكة، وبمنظمة التحرير فتح عقدت مجلسين للوطني والمركزي دون الفصائل الأخرى، وفي الحكومة فتح تريد حكومة تابعة للرئيس أبو مازن، لذا فالمصالحة بهذا الأسلوب لن تتم، وعليهم أن يعوا ذلك جيدًا.

أخبار ذات صلة

مشاورات فلسطينية فرنسية تمهيداً لزيارة الرئيس عباس إلى باريس

مشاورات فلسطينية فرنسية تمهيداً لزيارة الرئيس عباس إلى باريس

الخارجية الأميركية: عمل قنصليتنا في القدس الشرقية مستمر كما في السابق

الخارجية الأميركية: عمل قنصليتنا في القدس الشرقية مستمر كما في السابق

فلسطين تشارك في مؤتمر التعاون في لوكسمبورغ

فلسطين تشارك في مؤتمر التعاون في لوكسمبورغ

مصدر لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: المجلس المركزي سيتخذ قرارات رادعة بغزة بعد عودة الرئيس

مصدر لـ"دنيا الوطن": المجلس المركزي سيتخذ قرارات رادعة بغزة بعد عودة الرئيس

الهباش يرحب بدعوة الأزهري لزيارة القدس

الهباش يرحب بدعوة الأزهري لزيارة القدس

صيدم: &#34;إسرائيل&#34; تواصل التحريض ضد نظامنا التعليمي

صيدم: "إسرائيل" تواصل التحريض ضد نظامنا التعليمي

الأمن الوقائي ينفي ما تم تناقله عن وجود حبوب مخدرة في المدارس

الأمن الوقائي ينفي ما تم تناقله عن وجود حبوب مخدرة في المدارس

الشرطة تضبط 2600 شتلة مخدرة داخل مشتل للمخدرات في الخليل

الشرطة تضبط 2600 شتلة مخدرة داخل مشتل للمخدرات في الخليل

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

مشاورات فلسطينية فرنسية تمهيداً لزيارة الرئيس عباس إلى باريس

مشاورات فلسطينية فرنسية تمهيداً لزيارة الرئيس عباس إلى باريس

فلسطين تشارك في مؤتمر التعاون في لوكسمبورغ

فلسطين تشارك في مؤتمر التعاون في لوكسمبورغ

الهباش يرحب بدعوة الأزهري لزيارة القدس

الهباش يرحب بدعوة الأزهري لزيارة القدس

صيدم: &#34;إسرائيل&#34; تواصل التحريض ضد نظامنا التعليمي

صيدم: "إسرائيل" تواصل التحريض ضد نظامنا التعليمي

الأمن الوقائي ينفي ما تم تناقله عن وجود حبوب مخدرة في المدارس

الأمن الوقائي ينفي ما تم تناقله عن وجود حبوب مخدرة في المدارس

الشرطة تضبط 2600 شتلة مخدرة داخل مشتل للمخدرات في الخليل

الشرطة تضبط 2600 شتلة مخدرة داخل مشتل للمخدرات في الخليل

الوزير ادعيس واللواء حازم عطا الله يفتتحان ملتقى الشرطة المجتمعية للأئمة وخطباء المساجد

الوزير ادعيس واللواء حازم عطا الله يفتتحان ملتقى الشرطة المجتمعية للأئمة وخطباء المساجد

شاهد: شركة جوال تكرم أوائل الثانوية العامة في قطاع غزة

شاهد: شركة جوال تكرم أوائل الثانوية العامة في قطاع غزة

منوعات

&#34;الفوتوشوب&#34; يضع نوال الزغبي في موقف مُحرج أمام جمهورها

"الفوتوشوب" يضع نوال الزغبي في موقف مُحرج أمام جمهورها

ممثل مصري يتصدر غلاف مجلة عالمية للمثليين

ممثل مصري يتصدر غلاف مجلة عالمية للمثليين

صور غير معدلة كشفت الحقيقة.. فستان نادية الجندي يفضح ما أفسده الزمن بجسدها

صور غير معدلة كشفت الحقيقة.. فستان نادية الجندي يفضح ما أفسده الزمن بجسدها

بعد تسريب مقطع راقص لها.. لجين عمران تُبرر والجمهور يُثبت &#34;كذبها&#34; بهذه الصور

بعد تسريب مقطع راقص لها.. لجين عمران تُبرر والجمهور يُثبت "كذبها" بهذه الصور

حبس سعد المجرد على ذمة التحقيقات في قضية الاغتصاب الثانية

حبس سعد المجرد على ذمة التحقيقات في قضية الاغتصاب الثانية

فضيحة جديدة: زوجة الأمير تشارلز لا تحب كيت ميدلتون وتصفها بـ &#34;الغبية&#34;

فضيحة جديدة: زوجة الأمير تشارلز لا تحب كيت ميدلتون وتصفها بـ "الغبية"

فيديو: وفاء عامر تُتهم بالإساءة للدِّين الإسلاميّ .. وهذا ردها

فيديو: وفاء عامر تُتهم بالإساءة للدِّين الإسلاميّ .. وهذا ردها

فيديو: لبنان يمنع فيلم &#34;The NUN&#34; لأنه &#34;يمسّ&#34; الدين المسيحي

فيديو: لبنان يمنع فيلم "The NUN" لأنه "يمسّ" الدين المسيحي

تعرفوا على نجمات إرتبطن برجل متزوج وقبِلن بلقب &#34;الزوجة الثانية&#34;.. لن تصدق

تعرفوا على نجمات إرتبطن برجل متزوج وقبِلن بلقب "الزوجة الثانية".. لن تصدق

مثلما عادت فجأة.. حلا شيحة تختفي بشكل مفاجئ ومريب

مثلما عادت فجأة.. حلا شيحة تختفي بشكل مفاجئ ومريب

عربي

تحذيرات من ظهور &#34;مدن الأشباح&#34; في مصر

تحذيرات من ظهور "مدن الأشباح" في مصر

بعد الجزائر.. جماهير عربية جديدة تهتف لصدام حسين ضد العراق

بعد الجزائر.. جماهير عربية جديدة تهتف لصدام حسين ضد العراق

إسرائيل تأسف لمقتل طاقم (إيل-20) وتحمل دمشق وطهران المسؤولية كاملة

إسرائيل تأسف لمقتل طاقم (إيل-20) وتحمل دمشق وطهران المسؤولية كاملة

نتنياهو يقول لبوتين: سوريا تتحمل مسؤولية إسقاط الطائرة الروسية

نتنياهو يقول لبوتين: سوريا تتحمل مسؤولية إسقاط الطائرة الروسية