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شؤون فلسطينية

الوزير ادعيس واللواء حازم عطا الله يفتتحان ملتقى الشرطة المجتمعية للأئمة وخطباء المساجد

الوزير ادعيس واللواء حازم عطا الله يفتتحان ملتقى الشرطة المجتمعية للأئمة وخطباء المساجد
رام الله - دنيا الوطن
 افتتح وزير الاوقاف والشؤون الدينية سماحة الشيخ يوسف ادعيس و اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة اليوم الاربعاء في كلية فلسطين للعلوم الشرطية في مدينة أريحا ملتقى الشرطة المجتمعية بمشاركة 160 واعظا من الأئمة وخطباء المساجد .

وفي كلمته قدم الوزير ادعيس شكره للواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة لرعايته الكاملة للملتقى، وتحدث عن تطور جهاز الشرطة وما يقدمه من خدمات جليلة للمواطنين، واكد الوزير على ان الامام قائد ديني في الميدان كما هو رجل الشرطة قائد امني وان المجتمع الفلسطيني مستهدف عبر اثارة الفوضى ونشر الفتن وانتشار الجريمة عن طريق المخدرات والقتل وغيرها.

ودعا الوزير ادعيس الى ضرورة ان يطلع الامام على جهود ضباط الامن والشرطة ودورهم في حفظ النظام العام وخدمة الجمهور، ونقل ذلك للمجتمع بكل مكوناته عبر الخطب في المساجد واللقاءات الدينية .

وقال اللواء حازم عطا الله في حفل الافتتاح "اننا في الشرطة رفعنا شعار ان الامن لا يتحقق الا بالشراكة مع مكونات المجتمع، ونحن نرى في الأئمة وخطباء المساجد ورجال الدين مكونا وشريكا اساسيا في نشر التوعية ومساندة الشرطة واعمالها"، واكد ايضا على ان هذا الملتقى يهدف للعمل المشترك من اجل نشر الوعي ومحاربة الجريمة التي تتطور يوميا وخاصة مع تطور وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي واثر على ذلك على كل مكونات المجتمع .

واكد سيادته على اهمية الدور الذي يطلع به الأئمة والخطباء في خلق منظومة قيمية داعمة للرسالة التي تقوم بها الشرطة وتخدم الوطن والمواطن وترفع ثقافة الوعي الامني ليكون المواطن شريكا في العمل الامني وحريصا على تطبيق النظام والقانون .

ويأتي هذا الملتقى تحت رعاية المديرية العامة للشرطة لمدة يومين تتخلله محاضرات وتدريبات نظرية وعملية من قبل ضباط ذوي اختصاص من الشرطة في مجالات هي واجبات الشرطة والشرطة المجتمعية ومسرح الجريمة ومساندة الشرطة في أعمالها، وايضا الجرائم الالكترونية ومكافحة المخدرات والمرور.

ويهدف المتلقى  للتعرف على العمل الشرطي ومشاركة الشرطة في أعمالهم الموجهة نحو المجتمع، وذلك في إطار ضمان مكافحة الجريمة وبناء الشراكات  عبر مبادرات مجتمعية هادفة تؤسس لمجتمع  أكثر أمناً، وفي إطار التواصل الفعال للحصول على نتائج تعالج الإشكاليات المتوقعة التي تواجه المواطنين والمجتمع باسره .

وتبادل اللواء حازم عطا الله والوزير يوسف دعيس الدروع التذكارية بهذه المناسبة في نهاية الحفل الافتتاحي، والذي حضره عدد من مدراء الادارات المتخصصة ومدراء شرطة المحافظات في الشرطة، وايضا الوكلاء و المدراء من وزارة الاوقاف .

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