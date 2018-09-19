التربية تُعلن نتائج الامتحان الشامل بنسبة نجاح بلغت 89.4%

أعلن وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، اليوم الأربعاء؛ نتائج الامتحان التطبيقي الشامل للكليات التقنية وكليات المجتمع في المحافظات الشمالية (الضفة) والجنوبية (غزة) للعام 2018؛ بنسبة نجاح بلغت 89.4%.





وأشار صيدم إلى أن عدد الطلبة الذين تقدموا فعلياً للامتحان بلغ 5320 طالباً/ة، نجح منهم 4758؛ فيما بلغ عدد الطلبة غير الناجحين 562، في حين تغيّب عن الامتحان 134 طالباً/ة.





وأضاف وزير التربية أن عدد الكليات التي تقدّم طلبتها للامتحان بلغ 19 كلية من المحافظات الشمالية، و14 كلية من المحافظات الجنوبية، فيما بلغ عدد التخصصات التي عُقد فيها الامتحان 74 تخصصاً.





وأشار صيدم إلى أنه بإمكان الطلبة الحصول على نتائجهم من خلال الرابط التالي: www.mohe.pna.ps/Alshamil





رام الله - دنيا الوطن