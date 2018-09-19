الوزير طبيلة يقوم بزيارة تفقدية لمجمعات مدينة نابلس

رام الله - دنيا الوطنتفقد وزير النقل والمواصلات المهندس سميح طبيلة، خلال جولة ميدانية له، مجمع بلدية نابلس وسط المدينة، برفقة كل من مدير عام مديرية نقل ومواصلات نابلس، السيد عماد عبد الحافظ، ومراقب المرور في المديرية، السيد عبد الرحمن زيدان، وذلك للاطلاع على هموم السائقين والمواطنين هناك.وخلال جولته، أكد الوزير طبيلة على أهمية تضافر الجهود المشتركة، ما بين كافة الأطراف للحد من كافة الظواهر السلبية، ومنها: ظاهرة السيارات الخصوصية التي تقل المواطنين بأجر، والسيارات غير القانونية، مشيراً إلى أن سعي الوزارة متواصل وحثيث؛ لإحداث نقلات نوعية في مجال تحسين الخدمات المقدمة والارتقاء بها، وإنها مستمرة في بحث ودراسة كافة الأمور والقضايا التي تعود بالنفع على الجميع، ضمن القوانين والأنظمة المعمول بها.وفي السياق، أشاد طبيلة بجهود طواقم دوريات السلامة على الطرق، والتي تعمل ليلاً ونهاراً من أجل تحقيق كل سبل السلامة والأمان للمواطنين، وتحث السائقين كافة على أهمية توخي الحيطة والحذر، وتجنب الوقوع بالمخالفات المرورية.كما أكد الوزير طبيلة على أن الوزارة بطواقمها والعاملين فيها، تعمل جاهدة في سبيل توفير البيئة المناسبة للسائقين والوقوف على حقوقهم وملامسة احتياجاتهم، وذلك ضمن القانون والأصول المعمول بها.فيما شكر السائقون، زيارة الوزير طبيلة لهذه المجمعات، وثمنوا له هذه اللفته الكريمة، وأثرها في تعزيز ورفع روح المعنويات لديهم، ومعرفة أحوالهم وملامسة همومهم.