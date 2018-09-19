وحدات الزواري: سيتم العودة لإطلاق البالونات الحارقة تجاه المستوطنات ابتداءً من اليوم





وأوضحت الوحدات في تصريح لها، أن العودة لإطلاق البالونات الحارقة، سيبدأ منذ اليوم.





وقد أطلق الشبان الفلسطينيون، عشرات البالونات الحارقة نحو الأراضي الفلسطينية "المحتلة" من شرق القطاع، حيث اشتعلت النيران في عدد من النقاط شرق المحافظة الوسطى، بحسب وكالة (الرأي).





كما أن شباناً يطلقون عشرات البالونات الحارقة نحو الأراضي المحتلة شرق قطاع غزة، والنيران تشتعل في عدد من النقاط شرق المحافظة الوسطى، قبل قليل.





ويشار إلى أن البالونات الحارقة تشكل قلقاً كبيراً لدى قادة الاحتلال الإسرائيلي، لما تحدثه من خسائر في المستوطنات.





وكان خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد أعلن قبل عدة أسابيع، أنه سيتم وقف إطلاق البالونات الحارقة، ولكن بشرط أن يتم رفع الحصار بشكل كامل عن القطاع وحل الأزمة الإنسانية، وهذا ما لم يحدث حتى اللحظة.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وحدات "الزواري"، أنه سيتم العودة لإطلاق البالونات الحارقة بشكل مكثف من قطاع غزة تجاه مستوطنات الاحتلال.