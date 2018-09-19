بعد الجزائر.. جماهير عربية جديدة تهتف لصدام حسين ضد العراق

قالت وكالة (سبوتنك) للأنباء: إن بعض الأفراد من الجمهور الأردني، هتفوا أمس الثلاثاء، داخل ملعب عمان الدولي، خلال مباراة نهائي كأس الاتحاد الآسيوي، بين ناديي القوة الجوية العراقي، والجزيرة الأردني للرئيس العراقي الراحل صدام حسين.





وحسب الوكالة، فإن بعض المشجعين في جمهور نادي الجزيرة الأردني، هتفوا بعبارة "بالروح بالدم نفديك يا صدام"، لكن الرد كان حازماً من رئيس رابطة مشجعي الجزيرة، من أجل إسكات هذه الأصوات، ومباشرة تم اعتقالهم من قبل العناصر الأمنية المنتشرة في الملعب".





وحقق نادي القوة الجوية العراقي فوزاً بهدف دون مقابل أمام الاتحاد الأردني، في مباراة الذهاب في نهائي كأس الاتحاد الآسيوي، على ستاد ملعب عمان الدولي.

رام الله - دنيا الوطنومن المحدد، أن تقام مباراة الإياب بين القوة الجوية والجزيرة، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، في العراق على ملعب كربلاء رسمياً.