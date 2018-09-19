الجماهير تُشيع جثامين أربعة شهداء برصاص الاحتلال شرقي القطاع

















رام الله - دنيا الوطنشيعت جماهير قطاع غزة اليوم الأربعاء، جثامين أربعة شهداء، استشهدوا أمس الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، على الحدود الشرقية لقطاع غزة.حيث شيعت جماهير جنوب قطاع غزة، جثماني الشهيدين علاء أبو عاصي، وناجي أبو عاصي، اللذين استشهدا بقصف إسرائيلي فجر أمس الثلاثاء، قرب السياج الأمني على الحدود الشرقية جنوب قطاع غزة.إلى ذلك، شيعت جماهير مخيم جباليا شمال قطاع غزة، جثمان الشهيد محمد أبو ناجي، الذي استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركته في فعالية حماية حقوق اللاجئين عند معبر بيت حانون/ إيرز شمال القطاع أمس الثلاثاء.وفي مخيم الشاطئ، غربي مدينة غزة، شيعت الجماهير جثمان الشاب أحمد عمر (20 عاماً)، الذي استشهد برصاص الاحتلال خلال الفعالية ذاتها شمالي القطاع.