شؤون فلسطينية

هنية يُتوج خدمات جباليا بدرع دوري (جوال) الممتاز للكرة الطائرة

هنية يُتوج خدمات جباليا بدرع دوري (جوال) الممتاز للكرة الطائرة
رام الله - دنيا الوطن
حصد خدمات جباليا لقب بطولة دوري (جوال) للكرة الطائرة الممتاز، وذلك بعد اختتام الجولة الأخيرة من المنافسة مساء أمس الثلاثاء، بفوز شباب جباليا على الصداقة بثلاثة أشواط لواحد، في اللقاء الذي جمعهما على صالة الشهيد سعد صايل.

وتوج عبد السلام هنية، عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ونائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة، فريق الخدمات بدرع الدوري، وذلك بحضور اللواء أبو عبيدة الجراح، رئيس نادي الخدمات، وأعضاء اتحاد اللعبة، وأعضاء مجالس إدارات الأندية، وممثلين عن الشركة الراعية، وسط متابعة واحتفالات كبيرة من أنصار مخيم جباليا.

وخطف "ثوار" الشمال مركز الوصافة بعد هذا الفوز الذي غير مجرى درع الدوري، حيث كان الصداقة يمني النفس بتحقيق اللقب، ولكن فريق شباب جباليا حصد نقاط اللقاء كاملة، بعدما تألق لاعبوه في أرضية الملعب بشكل كبير، ليحل "المدفعجية" ثالثاً.

وجاء اللقاء مثيراً جداً بين الفريقين، وكانت المنافسة كبيرة بينهما، حيث جاءت نتائج الأشواط على النحو التالي: الأول (30_28) لصالح الشباب، الثاني (25_18) لصالح الصداقة، الثالث (26_24)، والرابع (25_22) لصالح الشباب.

وقاد اللقاء أسامة المقيد، حكماً أول، حاتم حمودة ثانياً، سمير المقيد مسجلاً، وبلال أبو سمعان، ومحمد درابيه مراقبي خطوط، محمد عوكل من لجنة المسابقات، وجمال حسونة من لجنة الحكام.

وتوج خدمات جباليا باللقب بعدما حصد (31) نقطة، بينما خطف شباب جباليا مركز الوصافة، بعدما جمع في رصيده (30) نقطة، فيما جاء الصداقة ثالثاً على سلم الترتيب بعدما توقف رصيده عند (29) نقطة.



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