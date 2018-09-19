هنية: نواجه تحديات صفقة القرن ومحاولات تصفية قضية اللاجئين

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية: إن الشعب الفلسطيني، يواجه تحديات (صفقة القرن) الأمريكية، ومحاولات تصفية قضية اللاجئين.







وأوضح هنية، اليوم الأربعاء، أن الفلسطينيين يواجهوا محاولات تصفية وكالة الغوث الدولية (أونروا) ومنع الدعم المالي عنها، مضيفاً: "إن الفلسطينيين أصحاب الحق الشرعي في فلسطين والقدس والأقصى".





وتابع: "حق العودة مقدس ولا تنازل أو تفريط أو تهاون بذلك، ولن نقبل بكل محاولات المس بحقوق شعبنا الفلسطيني".









رام الله - دنيا الوطن