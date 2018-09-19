صيدم يستقبل وفداً من مجلس قروي دار صلاح لمناقشة قضايا مشتركة

رام الله - دنيا الوطناستقبل وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، في مكتبه برام الله، اليوم، وفداً من مجلس قروي دار صلاح بمحافظة بيت لحم، لبحث عدة قضايا مشتركة تهم القطاع التعليمي، والتباحث في عدد من المشاريع التربوية، ومن ضمنها بناء مدرسة جديدة في القرية.وضم الوفد، رئيس المجلس القروي خالد الخطيب، وعدداً من الأعضاء، بحضور الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية والأبنية واللوازم في الوزارة، م. فواز مجاهد، ومدير عام العلاقات الدولية والعامة، نديم سامي.وأكد صيدم على دور الهيئات والمجالس البلدية والمحلية في مساندة جهود الوزارة التطويرية، مشيداً بحرص مجلس قروي دار صلاح، واهتمامه الكبير بخدمة العملية التعليمية.من جهته، أشاد الخطيب بالجهود التطويرية التي تخطوها الوزارة في سبيل إحداث نقلة نوعية على صعيد التعليم، متطرقاً إلى توفير المجلس قطعة أرض لتوسعة مدرسة الإناث في القرية.