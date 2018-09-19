مشعشع لـ "دنيا الوطن": (أونروا) تعرضت لهجمة شرسة وأزمتها المالية وجودية

خاص دنيا الوطن - بهاء بركات



قال الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) سامي مشعشع: إن وكالة الغوث تعرضت منذ بداية العام لهجمة شرسة، حاولت بعض الأطراف خلالها تجفيف مصادرها والتشكشك بنزاهتها وحياديتها، ما أدى لحدوث أزمات مالية ووجودية.





جاء ذلك،على هامس عقد الائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (عدالة)، ندوة حوارية لبحث تداعيات أزمة وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، ومستقبل القضية الفلسطينية وحق اللاجئين بعد تطبيق قرارات الولايات المتحدة الأمريكية.





وحضر اللقاء المفوض العام لوكالة الغوث بيير كرينبول، وممثلو منظمات حقوق الإنسان، وائتلاف عدالة، ونخبة من الشخصيات الاعتبارية، لتسليط الضوء على تبعات قرارات إدارة ترامب.





وأوضح مشعشع لـ "دنيا الوطن"، أن الأزمة المالية التي تعرضت لها (أونروا) تُقدر بحوالي نصف بليون دولار أمريكي، مؤكداً على أن إدارة وكالة الغوث، تحركت في كل الاتجاهات مع بداية هذا العام، وتم إطلاق حملة (الكرامة لا تُقدر بثمن)، ما أدى لزيادة نسبة المتبرعين لصندوقها.



وأضاف: "نحن نُدرك أن خدمات أونروا تأثرت كماً ونوعاً بسبب الأزمة المالية"، مُشيراً إلى أن الدعم السياسي من قبل الدول المضيفة والمتبرعة تزايد بشكلٍ كبير، الأمر الذي أدى لانخفاض نسبة العجز.



ونوه مشعشع، إلى أن قيمة العجز الحالية في صندوق (أونروا) تُقدر بـ 186 مليون دولار أمريكي، موضحاً أن ما تسعى له وكالة الغوث ،هو الثبات المالي والخدماتي، لأنّها لا تخشى التوقف بسبب دعمها من قبل 176 دولة حول العالم.



وبين المشعشع، أن (أونروا) تعمل على تثبيت أوضاعها المالية لكي تستطيع الاستمرار في تقديم خدماتها، ومن أجل أن يلتفت اللاجئ الفلسطيني إلى قضيته السياسية، وليس قضية تمويل وكالة الغوث.







من ناحيتها، قالت مدير مؤسسة فلسطينيات، وعضو مجلس إدارة (عدالة)، وفاء عبد الرحمن: إن جلسة النقاش التي تم دعوة إدارة وكالة الغوث لحضورها اليوم، هي جزء من حملة أطلقها ائتلاف عدالة لتوجيه رسائل محلية وللعالم لحماية اللاجئين وحقوقهم، واستمرار دعم وكالة الغوث".

وأضافت عبد الرحمن، أنه جرى فتح النقاش مع إدارة وكالة الغوث لتنسيق الجهود، من أجل التجنيد السياسي انتصاراً للحق الفلسطيني، مُشيرةً إلى أنّ ائتلاف عدالة أطلق حملة دولية لدعم (أونروا).