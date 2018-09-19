الصفدي: الرئيس متفرد بالقرارات.. حماس تُضلل الجماهير ومسيرات العودة أصبحت مشروعاً استثمارياً

قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، طلعت الصفدي: إن الرئيس محمود عباس، يتفرد بالقرار الفلسطيني، وأن الحالة الفلسطينية تعيش حالةً من التفرد بالقرار، لافتاً إلى أنه لا يمكن اتخاذ أي قرار بدون موافقة الرئيس.







وأضاف الصفدي، في لقاء خاص عبر برنامج (استيديو الوطن): "كيف يمكن اتخاذ قرار مثل خصومات الرواتب بعيداً عن الرئيس عباس، وهناك الكثير من القرارات التي نعاني بها من حالة التفرد"، مشيراً إلى أن الفلسطينيين يعيشون حالة من تسويف القرارات، وعدم تطبيقها، خاصة قرارات المجلسين الوطني والمركزي.







وأشار الصفدي، إلى أن حركتي فتح وحماس تتحملان مسؤولية تعطل ملف المصالحة الفلسطينية، وأن المستفيدين من الانقسام هم الذي يواصلون تعطيله، لافتاً إلى أن هناك شخصيات في الطرفين تعطل المصالحة لمصالحها الشخصية.







وبين الصفدي، أن دولاً عربية وإسلامية، شرعنت الانقسام الفلسطيني، منوهاً إلى أن أبرز هذه الدول هي قطر وتركيا وإيران.





وتابع: "تتعمق الأزمة بين حركتي فتح وحماس ولدى الشارع الفلسطيني الذي لم يعد يثق بالقيادات، كما أن كل تلك القيادات لم تعد مؤهلة لقيادة الشعب الفلسطيني، خاصة بعد 12 عاماً من عدم مقدرتها على إنهاء الانقسام".







واتهم الصفدي حركة حماس بتضليل الجماهير بأن المقاومة من أخرجت الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، خاصة وأن ذلك كان خطة إسرائيلية لإقامة دولة في غزة، وكيان مستقل للفلسطينيين في القطاع، ضمن خطة الفصل بين الضفة وغزة.







وحسب الصفدي، فإن مسيرات العودة التي انطلقت في نهاية آذار/مارس الماضي، وإن كانت في بدايتها حققت أهدافها إلا أنها تحولت مؤخراً إلى مشروع استثماري.







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خاص دنيا الوطن