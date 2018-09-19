مالية غزة: صرف دفعة مالية للموظفين بنسبة 40% يوم الأحد





وأشارت الوزارة إلى أن صرف الرواتب للموظفين، سيكون عن شهر حزيران/ يونيو، وبنظام الفئات.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة المالية في قطاع غزة، أنه سيتم صرف دفعة مالية للموظفين بنسبة 40% وبحد أدنى 1200 شيكل يوم الأحد المقبل، وذلك في كافة فروع بنك البريد، وبنكي الوطني والإنتاج.