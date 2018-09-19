إغلاق باب المغاربة بعد اقتحام 159 مستوطناً لباحات المسجد الأقصى





وكانت مجموعة من المستوطنين، قد اقتحمت باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط إجراءات أمنية مشددة، نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.





يشار إلى أن 150 مستوطناً، اقتحموا أمس الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، في ذكرى ما يسمى بـ (عيد الغفران).





وقد شهد المسجد الأقصى وباحاته أمس، حالة من التوتر الشديد، بعد اعتداء قوات الاحتلال على المصلين وموظفي وحراس الأقصى، مما أسفر عن إصابة عدد منهم.

رام الله - دنيا الوطنأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، باب المغاربة، بعد اقتحام 159 مستوطناً باحات المسجد الأقصى المبارك، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.