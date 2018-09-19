شؤون فلسطينية

إغلاق باب المغاربة بعد اقتحام 159 مستوطناً لباحات المسجد الأقصى

إغلاق باب المغاربة بعد اقتحام 159 مستوطناً لباحات المسجد الأقصى
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، باب المغاربة، بعد اقتحام 159 مستوطناً باحات المسجد الأقصى المبارك، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وكانت مجموعة من المستوطنين، قد اقتحمت باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط إجراءات أمنية مشددة، نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

يشار إلى أن 150 مستوطناً، اقتحموا أمس الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، في ذكرى ما يسمى بـ (عيد الغفران).

وقد شهد المسجد الأقصى وباحاته أمس، حالة من التوتر الشديد، بعد اعتداء قوات الاحتلال على المصلين وموظفي وحراس الأقصى، مما أسفر عن إصابة عدد منهم.

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