دولي

بعد تضخّم أزمتها الاقتصادية.. تركيا تقدم تنازلات جديدة للحصول على جنسيتها

بعد تضخّم أزمتها الاقتصادية.. تركيا تقدم تنازلات جديدة للحصول على جنسيتها
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت الجريدة الرسمية التركية، اليوم الأربعاء، تسهيلات جديدة بشكل واضح، أعلنت عنها الحكومة للشروط المطلوبة والمعايير المالية والاستثمارية المطلوب توافرها، لحصول الأجانب على الجنسية التركية.

وبحسب القانون الجديد؛ فإن الأجنبي بات بإمكانه الحصول على الجنسية التركية في حال شراء عقار بقيمة تتجاوز 250 ألف دولار أمريكي، بدلاً من القيمة السابقة التي كانت تقدر بمليون دولار؛ ولكن بشرط عدم بيع العقار خلال مدة 3 سنوات.

وفي تعديل آخر -بحسب "سكاي نيوز عربية"- تم تعديل شرط إيداع مبلغ مالي في البنوك التركية مقابل الحصول على الجنسية؛ حيث بات الشرط ينص على إيداع مبلغ 500 ألف دولار بعد أن كان 3 ملايين دولار في القانون السابق؛ بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي صباح" المحلية، كما نص تعديل آخر على تخفيض مبلغ قيمة الاستثمار الثابت مقابل الحصول على الجنسية؛ حيث تم تخفيض رأس المال المطلوب لهذا الاستثمار من 2 مليون دولار إلى 500 ألف دولار.

إلى جانب ذلك، بات بإمكان صاحب المشروع الذي يؤمّن فرص عمل تشغيلية لخمسين مواطناً تركياً، الحصولُ على الجنسية التركية، بعد أن كان في السابق يُشترط عليه تشغل 100 مواطن.

وتأتي هذه التسهيلات من قِبَل الحكومة التركية؛ لجلب مزيد من الأموال الأجنبية، عقب الأزمة الاقتصادية التي تعصف في البلاد؛ إذ فقدت الليرة حوالى 40% من قيمتها أمام الدولار، كما وصل التضخم إلى نسبة غير مسبوقة بنحو 18%.

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