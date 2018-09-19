الشرطة تفتتح دورة تجويد القرآن الكريم لنزلاء مركز الإصلاح والتأهيل بالخليل

افتتحت الشرطة اليوم، دورة تجويد القرآن الكريم، لنزلاء مركز الإصلاح والتأهيل في بلدة الظاهرية جنوبي الخليل.





وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وبهدف دمج نزلاء مركز الإصلاح والتأهيل، وتوجيههم بالشكل السليم لخدمة المجتمع، ولتغيير سلوكياتهم السلبية، وتعزيز الوازع الديني لديهم، فقد افتتحت الشرطة وبالتعاون مع مديرية الأوقاف، دورة تجويد القرآن الكريم لعدد من نزلاء المركز، تحت اشراف الشيخ الدكتور ناصر دودين، والشيخ عيسى العواودة، والشيخ طه العواودة، والشيخ محمد أبو مذكور، بمشاركة 11 نزيلاً.





وأضاف البيان، بأن الدورة ستستمر لعدة أشهر، سيتلقى فيها النزلاء أصول علوم التجويد وحفظ القرآن وأصول قراءته وتفسيره، ودروس في المآثر الإسلامية، على مدار عدة لقاءات أسبوعية، تحت إشراف مديرية الأوقاف والشؤون الدينية، حيث سيتم توزيع شهادات معتمدة من الأوقاف على المشاركين، عقب انتهاء الدورة.





وأكد البيان على أن هذه الفعاليات، تأتي ضمن خطة جهاز الشرطة في إعادة تأهيل نزلاء مراكز الإصلاح، وإعادة دمجهم في المجتمع؛ ليكونوا فاعلين فيه بالشكل الإيجابي، منوهاً إلى أنه سيتم عقد المزيد من الدورات في عدد من المجالات الأخرى.

رام الله - دنيا الوطن