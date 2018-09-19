المجلس الوطني الفلسطيني يدعم مشروع قرار مجلس النواب الأردني حول (أونروا)

رام الله - دنيا الوطنأكد المجلس الوطني الفلسطيني على دعمه القوي ومساندته لمشروع القرار، الذي تقدم به رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراوانة، إلى الاتحاد البرلماني الدولي؛ لحشد دعم برلمانات العالم لسد عجز ميزانية (أونروا) الخطيرة، بعد قرار الولايات المتحدة التنصل من التزاماتها المالية تجاه (أونروا)، وتقييم أثر هذا القرار على القضية الفلسطينية بشكل عام.وأعرب سليم الزعنون، رئيس المجلس في رسالة وجهها إلى الطروانة، عن شكره العميق، وتقديره العالي للأردن ملكاً وحكومة وبرلماناً وشعباً على مواقفهم المشرفة في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في العودة إلى دياره، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها مدينة القدس.وأشاد الزعنون في رسالته للطروانة، بالمستوى العالي من التنسيق بين الجانبين في المحافل البرلمانية الدولية، معرباً عن استعداده لتعزيز علاقات التعاون خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين، وتسخير كافة الجهود لإنجاح مشروع القرار المقدم باسم الأردن، لحماية وكالة (أونروا) التي أنشئت وفقاً لقرارات الأمم المتحدة؛ لتكون العنوان والشاهد على حق اللاجئين في العودة، إلى جانب دورها في توفير الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية لهم، حتى حل قضيتهم وفقاً لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقرار الأممي رقم 194، والذي تم تأكيده بقرارات من مجلس الأمن والجمعية العمومية أكثر من مائة وخمسين مرة.ويذكر، أن مجلس النواب الأردني، تقدم بإدراج بند طارئ حول وكالة غوث وتشغيل اللاجئيين الفلسطينيين (أونروا) على جدول أعمال الجمعية 139 للاتحاد البرلماني الدولي، الذي يضم في عضويته 176 برلماناً، والتي ستنعقد في جنيف بمشاركة وفد من المجلس الوطني الفلسطيني خلال الفترة من 14-18/10/2018.