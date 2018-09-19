اتحاد موظفي (أونروا): إضراب شامل في كافة مؤسسات الوكالة الاثنين المقبل

أعلن اتحاد موظفي وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، عن إضراب شامل في كافة مؤسسات الوكالة يوم الاثنين المقبل؛ احتجاجاً على سياسة إدارة الوكالة تجاه الموظفين.





جاء ذلك، خلال مظاهرة نظمها الاتحاد اليوم الأربعاء، التي انطلقت عند الساعة العاشرة والنصف صباحاً من أمام البوابة الرئيسية لمقر الوكالة في مدينة غزة، متجهة إلى دوار أنصار غرب المدينة، وانتهى بمؤتمر صحفي.





وأكد الاتحاد خلال المؤتمر، أنه قدم العديد من المبادرات لحل الأزمة، لافتاً إلى أنه أبلغ الإدارة بأن الموظفين جاهزون لتقديم التبرعات؛ لتجاوز الأزمة، ولكن دون استجابة من الإدارة.





وطالب الاتحاد، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئاسة الوزراء بالتدخل العاجل لحل الأزمة التي يمر بها الموظفون.

رام الله - دنيا الوطن