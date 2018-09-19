اتفاقية تعاون بين وزارة شؤون المرأة واللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم

وقّعت د. هيفاء الآغا، وزيرة شؤون المرأة، في مدينة رام الله، مع السيد محمود إسماعيل، رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، اتفاقية تعاون وتفاهم بشأن برامج (إيسيسكو) المقررة لدعم قطاع المرأة في فلسطين والقدس الشريف للعام 2018، وذلك بحضور الوفد المرافق، وكادر من وزارة شؤون المرأة.





وأعربت الآغا عن سعادتها بالعمل مجدداً مع اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، مؤكدة على ضرورة مواصلة التعاون البناء والمثمر بين الطرفين، حول تأهيل المرأة الفلسطينية وبناء قدراتها وتمكينها.





وأوضحت الآغا أهمية توقيع هذه الاتفاقية التي تركز بموجبها على عقد دورات تدريبية وطنية حول "بناء قدرات النساء في المؤسسات والمراكز الثقافية" بحسب البرامج والأنشطة المعتمدة من قبل المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بالتنسيق مع اللجنة الوطنية والوزارة.





من جانبه ثمن إسماعيل الجهد التي تبذله وزارة شؤون المرأة ممثلة بوزيرتها، وبهذه الشراكة مع وزارة المرأة وأنها مؤسسة وطنية، قدمت مجهوداً عظيماً لخدمة نصف هذا المجتمع، مؤكداً على دورها التي سطرت من خلاله أسمى آيات البطولة والفداء في مسيرة نضال هذا الشعب وقضيته العادلة، مقدماً شكره لمنظمة (إيسيسكو) ممثلة بمديرها العام د. عبد العزيز بن عثمان التويجري، على تثبيت اسم فلسطين وقضيتها على سلم أولويات المنظمة من ناحية الدعم المادي، الذي يأخد قيمة معنوية أكبر بكثير من قيمته المادية.

رام الله - دنيا الوطن