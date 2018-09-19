فتح تلتقي قيادة حزب الشعب بقطاع غزة

رام الله - دنيا الوطن

اجتمع وفد من الهيئة القيادية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) مع قيادة حزب (الشعب) في قطاع غزة، وذلك في مقر الحزب بمدينة غزة.





وشارك في اللقاء، أعضاء الهيئة القيادية العليا لحركة فتح بالمحافظات الجنوبية، المهندس عماد الأغا، مفوض العلاقات الوطنية، والدكتور حيدر القدرة، مفوض المكاتب الحركية، والأستاذة نجاح عليوة، مفوضة الأشبال والزهرات، ومفوضي العلاقات الوطنية بالأقاليم، فيما شارك من حزب الشعب عضوا المكتب السياسي، وليد العوض، والدكتور وجيه أبو ظريفة، وعضو اللجنة المركزية، ناصر الفار.





وتحدث المهندس الأغا خلال اللقاء، ناقلاً تحيات قيادة حركة فتح في قطاع غزة، وعلى رأسها الأخ أحمد حلس، عضو اللجنة المركزية، ومفوض التعبئة والتنظيم بالمحافظات الجنوبية.





وأكد الأغا، أن هذا اللقاء، يأتي من أجل تعزيز العلاقات مع فصائل منظمة التحرير، ومناقشة آخر التطورات والمستجدات على الساحة السياسية في ظل التحديات التي تواجهها قضيتنا الوطنية.





من جانبه، رحب العوض بقيادة حركة فتح، مثمناً هذا اللقاء، والذي يأتي استمراراً لتنسيق المواقف بين فصائل العمل الوطني، والتي تواجه ما يسمى بـ (صفقة القرن)، والتي تعمل على إنهاء القضية الفلسطينية، خاصة في ظل قرارات الرئيس الأمريكي المتماهية والمتواطئة مع دولة الاحتلال.









