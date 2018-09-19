فريق طبي بمستشفى الأقصى يستأصل ورماً يزن 20 كيلوجراماً لمريضة خمسينية

رام الله - دنيا الوطن- عبدالهادي مسلمأجرى فريقي طبي في مستشفى شهداء الأقصى بالمحافظة الوسطى، برئاسة استشاري الجراحة الدكتور، إياد الجبري، وبمشاركة استشاري الولادة الدكتور، غسان مسلم، والفريق المعاون عملية جراحية كبرى، لمريضة تبلغ من العمر 52 عاماً لاستئصال ورم كبير في الرحم والمبيض، يصل وزنه إلى 20 كيلوجراماً.وأوضح د. الجبري، بأن المريضة كانت تعاني من زيادة ملحوظة في حجم البطن مصحوبة بآلام شديدة، ومن خلال إجراء الفحوصات المخبرية، وصور الأشعة، تبين وجود ورم كبير في الرحم والمبيض، وعليه قررنا إجراء عملية جراحية لاستئصال هذا الورم، الذي كان يسبب للمريضة مشاكل صحية كثيرة.وأشار إلى أننا تفاجأنا من حجم الورم، والحمد لله استطعنا إزالته بالكامل، وأن العملية نجحت، وتماثلت المريض للشفاء.وبدورها، أعربت المريضة (إ. د) عن امتنانها العميق للفريق الطبي المشرف على العملية، وتقديرها لما بذلوه من جهود، كما وقدمت أيضاً شكرها وتقديرها لطاقمَيْ التخدير والتمريض على حسن رعايتهم واهتمامهم بها.