شؤون فلسطينية

لجنة الانتخابات تنهي تدريب 90 امرأة ضمن مشروع تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات

لجنة الانتخابات تنهي تدريب 90 امرأة ضمن مشروع تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات
رام الله - دنيا الوطن
أَنهت لجنة الانتخابات المركزية يوم الثلاثاء الموافق 18/9/2018 في مدينة نابلس الدورة المركزية الثالثة والأخيرة، حيث تم في وقت سابق، عقد دورتين مماثلتين في كل من رام الله وقطاع غزة، استمرت كل منها ثلاثة أيام، واستهدفت تدريب 90 امرأة على مستوى الوطن من الناشطات في المؤسسات الشريكة مع اللجنة ضمن مشروع "دعم وتعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات" والممول من الحكومة النرويجية.

تم خلال الدورات المركزية تدريب الناشطات على مواضيع مختلفة، تضمنت التحديات التي تواجه المرأة الفلسطينية في مشاركتها بالعملية الانتخابية، ووضع حلول لمعالجتها، وآليات إدماج المرأة وتعزيز دورها في العملية الانتخابية، وتم عرض الأنظمة الانتخابية، ومدى تأثيرها على تمثيل المرأة، كما تم عرض تجارب دولية في مشاركة المرأة بالانتخابات ومناقشة كيفية الاستفادة منها فلسطينياً، وتمت مناقشة أفكار خطط عمل ستقدمها المؤسسات المشاركة في المرحلة الثانية من المشروع، بهدف دعم وتعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات. 

يذكر، أن المرحلة الثانية من المشروع، ستبدأ بتنفيذ 38 ورشة عمل في كافة محافظات الوطن؛ لتستهدف أكثر من 1000 مشارك من كلا الجنسين، وسيشرف على تقديم تلك الورش لجنة الانتخابات المركزية والناشطات المستفيدات من الدورات المركزية، إضافة لمناقشة الخطط المطروحة للخروج بحلول عملية تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية والانتخابات.

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