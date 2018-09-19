عاجل

  • اتحاد موظفي (أونروا): نعلن الاضراب الشامل في كافة مؤسسات الوكالة الاثنين المقبل

  • اتحاد موظفي أونروا: قدمنا مبادرات وأبلغنا إدارة الوكالة أننا جاهزون لتقديم تبرعات لتجاوز الازمة

  • اتحاد موظفي (أونروا): نطالب الرئيس محمود عباس ورئاسة الوزراء بالتدخل العاجل لحل الأزمة

مباشر | استديو الوطن | لقاء مع طلعت الصفدي عضو المكتب السياسي لحزب الشعب

دولي

طباخ "رشة الملح" التركي ينشر فيديو قد يشعل فتيل الثورة بفنزويلا على رئيسها

طباخ "رشة الملح" التركي ينشر فيديو قد يشعل فتيل الثورة بفنزويلا على رئيسها
جانب من الفيديو
رام الله - دنيا الوطن
الشرارة التي قد تشعل فتيل ثورة شعبية على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، قد تنطلق من فيديو انتشر بمواقع التواصل ووسائل الإعلام المحلية والعالمية وأثار غضب الباحثين عن لقمة العيش الصعبة بفنزويلا جائعة وتفتقر للغذاء الضروري.

ظهرت في الفيديو زوجته Flores Cilia ووفد معه، يتناول شرائح لحم مسيلة للعاب بأحد أفخر مطاعم اسطنبول، أعدها طاه شهير على مستوى دولي، هو Nusret Gokce المالك لسلسلة مطاعم معروفة باسم Salt Bae أو "رشة الملح" الأغلى سعرا بالمدينة، 

حيث الغداء لشخصين فقط يكلف 260 دولارا، من دون احتساء أي مشروب كحولي "أي 8 مرات الحد الأدنى للأجور في فنزويلا" وفقا لما تذكره المعارضة.

 

بلاد ثاني احتياط نفطي بالعالم بعد السعودية

مادورو مر باسطنبول الأحد الماضي لساعتين من الترانزيت فقط، قادما من الصين التي زارها أملا بالحصول على استثمارات تنعش الاقتصاد المنهار في فنزويلا التي تعوم على ثاني احتياط نفطي بالعالم بعد السعودية، لكنها أصبحت في عهده من الأفقر، ومع ظهوره في المطعم الفاخر، وبقربه مالكه نصرت غوكشيه يقطع له الشرائح بطريقة تستفز الجائعين.

بحسب ما نراه في الفيديو الذي نشرته "العربية"، ظهر أيضا وهو يدخن واحدا من أغلى السيجار، وهو كوبي فاخر وأصيل، أخرجه من علبة سيجار خاصة به، ونراها في الفيديو عليها اسمه.

مع الفيديو الذي بثه صاحب المطعم نفسه في صفحته بموقع "إنستغرام" كما بحسابه "التويتري" أيضا، وألغاه أمس الثلاثاء، ذكر غوكشيه أن مادورو قال عن وجوده في مطعمه: "إنها واحدة من اللحظات الفريدة بالحياة" وهو ما استغلته المعارضة الفنزويلية لتشن هجومها على رئيس وصفته بمنفصل عن الواقع "يعيش كما لو أن البلاد لا تمر بأزمة اقتصادية خانقة".

وفق تعبير زعيم المعارضة والرئيس السابق للكونغرس Julio Borges في تغريدة "تويترية" تلاها بثانية قال فيها: "بينما يعاني الفنزويليون ويموتون جوعا، يستمتع مادورو وسيليا بقضاء وقتهم في واحد من أغلى مطاعم العالم، مستغلين أموالا سرقوها من المواطنين" ومثله لجأ كثيرون من الفنزويليين إلى حسابات لهم في مواقع التواصل غاضبين.


وظهر الغضب من الفيديو عالمياً أيضامما قاله بعضهم عن مادورو التي تتوقع الإدارة الأميركية قيام ثورة شعبية عليه، إنه "يهدر أموال فنزويلا التي تئن من الجوع" وبعضهم أشار إلى إحصاءات نشرتها الأمم المتحدة، تذكر أن 3 ملايين و200 ألف فنزويلي من أصل 32 مليونا غادروا البلاد لاجئين بدول الجوار "هربا من فقر مدقع وانهيار بالعملة ضرب الرقم القياسي العالمي" وآخرون أعادوا الذاكرة إلى دراسة أكاديمية تم نشرها في فبراير الماضي، وفيها أن 30% من الفنزويليين خسروا ما معدله 11 كيلوغراما من وزنهم في العام الماضي بسبب النقص بالغذاء، وأن 87% يعيشون في فقر تام، وأن قطعة اللحم أصبحت طعاما فاخرا بالكاد يتناولها الفنزويلي مرة بالشهر.

وظهر الغضب من الفيديو عالميا أيضا، وعلى من ليسوا فنزويليين، منهم Marco Rubio العضو بالكونغرس الأميركي عن ولاية فلوريدا، فذكر في سلسلة تغريدات تلخصها "العربية.نت" من حسابه، أن لمطعم نصرت غوكشيه فرع بمدينة ميامي، حيث يقيم أكبر تجمع للاجئين الفنزويليين "لكني لا أدري ما هو هذا المطعم الأغلى في ميامي، ولا أدري كيف يفتخر مالكه بخدمة رئيس فنزويلا، الدكتاتور والبدين المتطبل من كثرة ما يتناوله من غذاء، بينما 30% من شعبه لا يتناولون الطعام إلا مرة واحدة باليوم، والأطفال مرضى من شدة الجوع" كما قال.

أخبار ذات صلة

المحكمة الجنائية الدولية تفتح تحقيقاً في تهجير الروهينغا

المحكمة الجنائية الدولية تفتح تحقيقاً في تهجير الروهينغا

الكوريتان توقعان اتفاقية &#34;نزع فتيل التوتر العسكري&#34;

الكوريتان توقعان اتفاقية "نزع فتيل التوتر العسكري"

كيم: القمة مع ترامب حققت الاستقرار ونتوقع مزيدًا من التقدم

كيم: القمة مع ترامب حققت الاستقرار ونتوقع مزيدًا من التقدم

طفل واحد يموت كل 5 ثوان قبل بلوغه سن 15 عامًا

طفل واحد يموت كل 5 ثوان قبل بلوغه سن 15 عامًا

بعد بيان الجيش الروسي ضد إسرائيل.. بوتين: يجب دراسة قضية إسقاط الطائرة بسوريا

بعد بيان الجيش الروسي ضد إسرائيل.. بوتين: يجب دراسة قضية إسقاط الطائرة بسوريا

روسيا تتوعد إسرائيل: نحتفظ لنفسنا بحق الرد المناسب على إسقاط الطائرة

روسيا تتوعد إسرائيل: نحتفظ لنفسنا بحق الرد المناسب على إسقاط الطائرة

مسؤول أمريكي: إذا غيرت (أونروا) نهجها فسننظر في إعادة تمويلها

مسؤول أمريكي: إذا غيرت (أونروا) نهجها فسننظر في إعادة تمويلها

وزارة الدفاع الروسية: فقدنا الاتصال بطائرة من طراز إيل 20 على متنها 14 عسكرياً

وزارة الدفاع الروسية: فقدنا الاتصال بطائرة من طراز إيل 20 على متنها 14 عسكرياً

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

لجنة الانتخابات تنهي تدريب 90 امرأة ضمن مشروع تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات

لجنة الانتخابات تنهي تدريب 90 امرأة ضمن مشروع تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات

تيسير خالد: حماس خط بداية يتنكر بشكل واضح وصريح لتاريخ وطني مجيد

تيسير خالد: حماس خط بداية يتنكر بشكل واضح وصريح لتاريخ وطني مجيد

الاحتلال يُغلق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين

الاحتلال يُغلق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين

ضبط كيلو ونصف من &#34;الماريجونا&#34; في بيت لحم

ضبط كيلو ونصف من "الماريجونا" في بيت لحم

المفتي العام يدعو لتكثيف شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك

المفتي العام يدعو لتكثيف شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك

البدء في مشروع إنشاء نظام طاقة شمسية للمستشفى الكويتي في رفح

البدء في مشروع إنشاء نظام طاقة شمسية للمستشفى الكويتي في رفح

التميمي: الرئيس سيضع المجتمع الدولي أمام الانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا

التميمي: الرئيس سيضع المجتمع الدولي أمام الانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا

أبو يوسف: الإضراب المقرر الشهر القادم مهم لمواجهة تحديات قضيتنا

أبو يوسف: الإضراب المقرر الشهر القادم مهم لمواجهة تحديات قضيتنا

منوعات

صور غير معدلة كشفت الحقيقة.. فستان نادية الجندي يفضح ما أفسده الزمن بجسدها

صور غير معدلة كشفت الحقيقة.. فستان نادية الجندي يفضح ما أفسده الزمن بجسدها

إسرائيل تتباهى بتسجيل نادر جداً لـ&#34;ليلى مراد&#34;.. شاهد محتواه

إسرائيل تتباهى بتسجيل نادر جداً لـ"ليلى مراد".. شاهد محتواه

بعد تسريب مقطع راقص لها.. لجين عمران تُبرر والجمهور يُثبت &#34;كذبها&#34; بهذه الصور

بعد تسريب مقطع راقص لها.. لجين عمران تُبرر والجمهور يُثبت "كذبها" بهذه الصور

وفاة جميل راتب عن عمر يناهز 92 عاماً بعدما فقد صوته تماماً

وفاة جميل راتب عن عمر يناهز 92 عاماً بعدما فقد صوته تماماً

حبس سعد المجرد على ذمة التحقيقات في قضية الاغتصاب الثانية

حبس سعد المجرد على ذمة التحقيقات في قضية الاغتصاب الثانية

فضيحة جديدة: زوجة الأمير تشارلز لا تحب كيت ميدلتون وتصفها بـ &#34;الغبية&#34;

فضيحة جديدة: زوجة الأمير تشارلز لا تحب كيت ميدلتون وتصفها بـ "الغبية"

فيديو: وفاء عامر تُتهم بالإساءة للدِّين الإسلاميّ .. وهذا ردها

فيديو: وفاء عامر تُتهم بالإساءة للدِّين الإسلاميّ .. وهذا ردها

فيديو: لبنان يمنع فيلم &#34;The NUN&#34; لأنه &#34;يمسّ&#34; الدين المسيحي

فيديو: لبنان يمنع فيلم "The NUN" لأنه "يمسّ" الدين المسيحي

تعرفوا على نجمات إرتبطن برجل متزوج وقبِلن بلقب &#34;الزوجة الثانية&#34;.. لن تصدق

تعرفوا على نجمات إرتبطن برجل متزوج وقبِلن بلقب "الزوجة الثانية".. لن تصدق

مثلما عادت فجأة.. حلا شيحة تختفي بشكل مفاجئ ومريب

مثلما عادت فجأة.. حلا شيحة تختفي بشكل مفاجئ ومريب

عربي

منظمة أنقذوا الأطفال: المجاعة تتهدد خمسة ملايين طفل باليمن

منظمة أنقذوا الأطفال: المجاعة تتهدد خمسة ملايين طفل باليمن

ألمانيا في صدارة الدول المتبرعة لسوريا

ألمانيا في صدارة الدول المتبرعة لسوريا

الكشف عن رواية جديدة لمقتل صالح ورفيقه وهوية الحوثي القاتل

الكشف عن رواية جديدة لمقتل صالح ورفيقه وهوية الحوثي القاتل

البشير يجري تعديلات في قيادة الجيش السوداني

البشير يجري تعديلات في قيادة الجيش السوداني