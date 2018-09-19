ضبط كيلو ونصف من "الماريجونا" في بيت لحم

رام الله - دنيا الوطنضبطت الشرطة والاستخبارات العسكرية فجر اليوم الأربعاء، كيلو ونصف من مادة، يشتبه أن تكون مادة "الماريجونا" المخدرة، وقبضت على الشخص المشتبه به بحيازتها.وقال الناطق باسم الشرطة لؤي ارزيقات: إنه و بعد توفر معلومات لإدارة مكافحة المخدرات بشرطة محافظة بيت لحم، تفيد بإتجار أحد الأشخاص بالمواد المخدرة، تم التنسيق مع جهاز الاستخبارات العسكرية؛ ليتم متابعته وتحديد مكانه والقبض عليه.وأوضح ارزيقات، أن الشرطة والاستخبارات، ضبطت بحوزته كيساً كبيراً بداخله "عرانيس الماريجوانا" المخدرة.وأضاف بأنه تم التحرك إلى منزله من أجل التفتيش بمساندة الأمن الوطني والشرطة الخاصة والاستخبارات، بعد استصدار مذكرة تفتيش حسب الأصول من النيابة.ولفت إلى أنه أثناء التفتيش، تمكنت القوة من ضبط ثلاثة أكياس كبيرة بداخلها عرانيس يشتبه أنها "عرانيس الماريجوانا المخدرة وشتلة ماريجوانا" وميزان لوزن المواد المخدرة، وأكياس شفافة لتغليفها وبيعها، وأسمدة سائلة تستخدم لري الأشتال.وبين ارزيقات أنه بلغ مجموع وزن المواد المخدرة المضبوطة بالمنزل وبحوزته كيلو ونصف، وسجائر جاهزة للتعاطي بلغ وزنها ٩.٨ غرام، وتم التحرز على كافة المضبوطات، وتوقيف الشخص، لحين استكمال الإجراءات القانونية أصولاً.