ألمانيا في صدارة الدول المتبرعة لسوريا

ووفقاً للتقرير الذي نشر اليوم، تم جمع 4.1 مليار دولار أمريكي من التبرعات الإجمالية، ما نسبته نحو 95% من المبلغ الإجمالي الموعود، وحتى اليوم هناك 14 متبرعاً، نفذوا أو حتى تجاوزوا وعودهم لعام 2018، حسب وكالة (سبوتنك) للأنباء.







ومن المبلغ الإجمالي، تم تخصيص نصف التبرعات لسوريا ولبنان (28%، 1.2 مليار دولار لسوريا) (23%، 932 مليون دولار للبنان)، و18% خصصت لتركيا، و17% للأردن، و8% للعراق، ومبلغ 25 مليون دولار لمصر.

رام الله - دنيا الوطنأفادت بيانات مجلس الاتحاد الأوروبي، أن ألمانيا احتلت المرتبة الأولى في الاتحاد الأوروبي من حيث التبرعات المالية لسوريا، وبلغت تبرعاتها ثلث المبلغ الإجمالي، وفقاً لوعود مؤتمر المانحين الدولي في بروكسل.هذا وبلغ المبلغ الإجمالي للتبرعات الموعودة لأعوام 2018- 2020 خلال مؤتمر بروكسل حول سوريا والمنطقة، 7.9 مليار دولار، والتزم 36 متبرعاً بقيمة 4.3 مليار دولار، منها لعام 2018، وكان 22 متبرعاً منهم، خصصوا أيضاً 3.5 مليار دولار للعامين القادمين.