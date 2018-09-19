إصابة عدد من طلاب المدارس في مواجهات مع الاحتلال بالخليل

رام الله - دنيا الوطن

أصيب العشرات من طلاب مدارس المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، صباح الأربعاء، بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز السام والمدمع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.



وحسب وكالة الأنباء الرسمية، فقد وقعت مواجهات مع قوات الاحتلال بالقرب من مدرسة النهضة الأساسية للبنين، ومحيط مدرسة طارق بن زياد الثانوية، في المنطقة الجنوبية التي تخضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية.





وقال مدير مدرسة النهضة للبنين روحي الزرو: إن قوات ودوريات راجلة من جنود الاحتلال، استفزت الطلاب قبل دخولهم ساحة المدرسة، ما أدى إلى وقوع مواجهات، استخدم خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز السام باتجاه الطلاب، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق وهلع، وساهم في إرباك اليوم الدراسي وسير العملية التعليمية في المدرستين.ويذكر، أن مدارس المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، والمكونة من 11 مدرسة، يعاني طلابها وبشكل يومي من اعتداءات قوات الاحتلال، واستفزازات المستوطنين، والتفتيش الدائم على الحواجز العسكرية، والاعتقال والاحتجاز، ما يُربك ويُعطل العملية التعليمية.