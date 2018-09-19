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قطر لفريق جمباز إسرائيلي: سنرفع علمكم في الدوحة

قطر لفريق جمباز إسرائيلي: سنرفع علمكم في الدوحة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت القناة الثانية الإسرائيلية: إن قطر رحبت بالوفد الرياضي الإسرائيلي، المشارك في بطولة العالم للجمباز، التي ستقام في الدوحة الشهر المقبل.

وحسب القناة، فإنه خلافاً للأوقات السابقة، فإن الرياضيين الإسرائيليين، الذين سيتنافسون في بطولة العالم للجمباز في قطر سيتمكنون من رفع العلم الإسرائيلي والأداء برموز إسرائيلية، مؤكدةً أن قطر أرسلت خطاباً، يؤكد ذلك إلى جمعية الجمباز الإسرائيلية.

وأوضحت الفناة، أن الرسالة وصلت بعد قيام عضو الكنيست يوئيل رازبوزوف من حزب المستقبل الإسرائيلي، بتجنيد فريق من المحامين المشهورين برئاسة المحامي الشهير آلان ديرشوفيتز، تقدموا برسالة إلى الدوحة.

وذكرت أنه جاء في الرسالة القطرية: "سيكون الموقف تجاه إسرائيل مثل جميع الدول الأخرى، ونحن نحب الرياضة واللاعبين، ونتعهد ونعد بأن يكون الموقف تجاه إسرائيل مثل أي بلد آخر خلال المسابقات".

وأشارت القناة، إلى أنه بعد "المشكلة التي نشأت فيما يتعلق بالمميزات الإسرائيلية في المنافسات الرياضية في الدول العربية، كان هناك قلق من أن الرياضيين الإسرائيليين سوف يتضررون من المنافسة في قطر".

وفي رده على الرسالة القطرية التي تحدثت عنها القناة، قال رازبوزوف: "من الطريقة التي صاغوا بها الخطاب، يتضح أن محاولات المقاطعة السياسية لإسرائيل من خلال الرياضة تعرضهم للخطر أكثر من إسرائيل"، وفق تعبيره.

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