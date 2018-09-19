شؤون فلسطينية

البدء في مشروع إنشاء نظام طاقة شمسية للمستشفى الكويتي في رفح

البدء في مشروع إنشاء نظام طاقة شمسية للمستشفى الكويتي في رفح
رام الله - دنيا الوطن
‏‎بتمويل من تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا- فرع بريطانيا، أعلنت (جمعية الرحمة) عن طرح عطاء توريد وتركيب وتشغيل نظام طاقة شمسية في صحيفة فلسطين رقم RAH-T212/2018 لتنفيذه بأعلى المواصفات الهندسية.

وجدير بالذكر، أنه تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا فرع بريطانيا وجمعية الرحمة للإغاثة والتنمية في الكويت لتمويل وإنشاء محطة للطاقة الشمسية بتقنية الألواح الكهروضوئية لصالح مستشفى الكويت التخصصي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة

‏‎ووقع الاتفاقية الدكتور أحمد أبو ندى، مدير مكتب تجمع الأطباء الفلسطينيين في غزة، والأستاذ عماد كحيل، مدير مكتب جمعية الرحمة بغزة

وقال‎ د. خليل البيوك، مسؤول الإغاثة والوفود في تجمع الأطباء الفلسطينيين في بريطانيا: إن المشروع يهدف إلى إيجاد حل جذري لمشكلة انقطاع الكهرباء المتكررة، ويساهم في تلبية احتياجات المستشفى من الطاقة الكهربائية، حتى يقدر على الاستمرار بتأدية رسالته، وتقديم الرعاية الصحية بكفاءة وفعالية أكثر للمواطنين.

‏‎وأوضح أن فرع التجمع في بريطانيا يسعى لإيجاد تمويل لتوريد نظام طاقة بديلة لعدد آخر من المستشفيات، والمركز الصحية في فلسطين، حتى تساهم في تخفيف العبء عنها في ظل الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي لساعات طويلة.

‏‎من جهته، أكد الأستاذ كحيل علي أهمية هذا التعاون المشترك بين الطرفين، لما فيه مصلحة المجتمع الفلسطيني، وأن هذا المشروع هو باكورة مشاريع تنموية جديدة في خدمة أبناء شعبنا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها المؤسسات الصحية في قطاع غزة.

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