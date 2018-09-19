الإضراب الشامل يَعمُّ شمال القدس

عم الإضراب التجاري الشامل، منذ صباح اليوم الأربعاء، منطقة شمال القدس المحتلة، حداداً على روح الشهيد محمد يوسف شعبان عليان، من مخيم قلنديا للاجئين.





وكانت القوى والمؤسسات والفعاليات العاملة بمخيم قلنديا، أعلنت الليلة الماضية عن إضراب شامل اليوم في منطقة مخيم قلنديا والأحياء المتاخمة والمجاورة لها: كفر عقب، المطار، سميرأميس، حداداً على روح الشهيد عليان، الذي ارتقى أمس برصاص الاحتلال في حي المصرارة التجاري، قبالة سور القدس التاريخي من جهة باب العامود.

رام الله - دنيا الوطن