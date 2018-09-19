التميمي: الرئيس سيضع المجتمع الدولي أمام الانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا

رام الله - دنيا الوطناعتبر رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير، أحمد التميمي، أن اعتداءات الاحتلال بحق أبناء شعبنا وآخرها قتل ستة مواطنين، جريمة حرب، تتطلب محاكمة الاحتلال عليها في محكمة الجنايات الدولية، في أسرع وقت ممكن.وقال التميمي لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم الأربعاء" إن الرئيس محمود عباس، سيضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه ما يجري من انتهاكات إسرائيلية، وذلك في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في السابع والعشرين من الشهر الجاري.ودعا التميمي، المواطنين الذين تعرضوا للاعتداءات من قبل الاحتلال، التوجه لوزارة الخارجية، لتقديم طلب يدعو إلى محاكمة الاحتلال وقادته.