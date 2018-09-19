أبو يوسف: الإضراب المقرر الشهر القادم مهم لمواجهة تحديات قضيتنا

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف على أهمية الإضراب العام، المقرر في الأول من الشهر المقبل في الضفة وغزة والداخل والشتات، رفضاً لقانون القومية العنصري، ولمواجهة كل المخاطر والتحديات المحدقة بقضيتنا الوطنية.وقال أبو يوسف لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم الأربعاء: إن هذا الإضراب، يعكس توحد أبناء شعبنا في أماكن تواجدهم ضد هذا القانون، ويؤكد للمجتمع الدولي، رفض كل ما من شأنه المساس بمشروعنا الوطني، بما في ذلك ما تسمى (صفقة القرن).