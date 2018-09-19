18 يوماً على إضراب خضر عدنان عن الطعام

يواصل الشيخ خضر عدنان (40 عاماً) من جنين، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الثامن عشر على التوالي، رفضاً لاعتقاله التعسفي.





وكانت إدارة سجن الجلمة، منعت محامي الشيخ الأسير خضر عدنان مساء أمس الثلاثاء، من زيارته على مدى يومين متتاليين بحجة عدم مقدرته صحياً على مقابلة المحامي في المنطقة المخصصة لمقابلة المحامين.





يذكر، أن الشيخ عدنان، أعلن إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 2/09/2018 مطالباً بحقه المشروع في الحرية، ورفضاً للاعتقال التعسفي.





يُشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي نقل الشيخ عدنان يوم أمس، من عزل سجن (ريمون) إلى عزل سجن (الجلمة).





وأفاد الأسير الشيخ عدنان في رسالة وصلت مؤسسة (مهجة القدس) نسخةً عنها، أنه مستمر في خوض معركة الأمعاء الخاوية ضد اعتقاله التعسفي حتى ينال الحرية، قائلاً: "إن الاحتلال باطل كله باطل، والحق كل الحق في رفضه ومقاومته، ومن ذلك مقاومتنا ولو بأمعائنا الخاوية، وأن من يسأل عن مبرر الإضراب كمن يسأل عن مبرر مقاومة الاحتلال.. إنه الاحتلال".





وأضاف في رسالته "أن خطوة إضرابه هي ضد الاعتقال التعسفي، واستمرار المحاكمات وتنكيل البوسطة، وفي محاولة جديدة منه للحرية، وأن النصر قريب، ونحن في معركة لم ينقص فيها عمرنا ما دام فيه من عند الله بقية".





وأشار الشيخ عدنان إلى أنه ممتنع عن الفحص الطبي بما فيه الوزن والضغط والسكري والمرارة، منذ اليوم الأول لإضرابه وهو فقط يشرب الماء.





ووجه الأسير عدنان رسالة إلى إخوانه الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي وقادتهم قائلاً فيها: "إن إضراب خضر مقدمة للنضال والضغط على مصلحة السجون، بعد قرارات وتحركات لجنة أردان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي التي تريد الحد سلباً من ظروف الأسرى المعيشية في السجون، وأن يكون إضرابه وأسرى آخرين رافعة لنضال الحركة الأسيرة".

رام الله - دنيا الوطن