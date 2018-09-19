الأسير المحرر محمود البلبول يعقد قرانه في قرية (الخان الأحمر)











رام الله - دنيا الوطناختار الأسير المحرر محمود البلبول، من بيت لحم، عقد قرانه على عروسه لينا، في خيمة التضامن على أرض قرية (الخان الأحمر) شرق القدس المحتلة، المهددة بالإخلاء والهدم من الاحتلال الإسرائيلي في أية لحظة.ووجد أهالي قرية (الخان الأحمر)، مساحة من الفرح وسط أجواء الترقب والقلق التي يعيشونها، فانضموا إلى حلقة الدبكة والدحية، مشاركين العروسين فرحة عمرهم، في حين أطلقت النسوة الزغاريد، وقام الشبان بتوزيع الحلويات.