صحيفة: زيارة فتح للقاهرة الأخيرة والرئيس يوشك على وقف تمويل غزة كلياً

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (الشرق الأوسط)، إن زيارة وفد حركة فتح للعاصمة المصرية القاهرة، قد تكون الأخيرة المتعلقة بملف المصالحة الداخلية، مؤكدةً أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على وشك اتخاذ قرار بوقف تمويل القطاع كلياً.







وأكدت الصحيفة، نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن الرئيس عباس يرى أن الفرص استنفدت، ولم يعد ممكناً إبقاء الوضع كما هو في قطاع غزة، مضيفةً: "حماس فضلت الذهاب إلى اتفاق تهدئة على حساب المصالحة، لقد وضعت ملف المصالحة وراءها واختارت التصعيد مع إسرائيل، على أمل جر الأطراف إلى اتفاق تهدئة جديد".





وأضافت الصحيفة، وفق مصادرها: "أمام هذا الواقع سيتخذ الرئيس قرارات قريبة، كما أن قرار قطع التمويل عن قطاع غزة قد يتخذ في أي لحظة، ويدخل حيز التنفيذ مباشرة".





ونوهت الصحيفة، إلى أن القرار المرتقب يأتي في ظل تعثر جهود مصر من أجل دفع اتفاق مصالحة إلى الأمام، بعدما أصرت حركة فتح على تمكين شامل للحكومة في قطاع غزة، ووقف مباحثات التهدئة كلياً، الأمر الذي رفضته حماس.





واستأنفت مصر جهودها لإنجاح المصالحة، فيما أوقفت مباحثات التهدئة التي رعتها بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل الشهر الماضي، بعد تهديدات عباس بعدم السماح باتفاق تهدئة في قطاع غزة، باعتبار ذلك يساهم في فصل القطاع عن الضفة، ويُعد مدخلاً لصفقة القرن.