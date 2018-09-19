قوات الاحتلال تُشدد إجراءاتها في المسجد الأقصى ومستوطنون يقتحمون باحاته

رام الله - دنيا الوطنشددت قوات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءتها في المسجد الأقصى المبارك، وسط اقتحام مجموعة من المستوطنين لباحاته، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.وشهد المسجد الأقصى المبارك منذ الأمس الثلاثاء، توتراً، حيث اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضرب على حراس وموظفي وشباب المسجد الأقصى المبارك في باحاته، مما أسفر عن إصابة عدد منهم.يذكر، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أطلقت النار على شاب فلسطيني أمس الثلاثاء، في منطقة باب العامود بمدينة القدس، مما أسفر عن استشهاده.وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجنود أطلقوا النار على الشاب، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن في باب العامود.