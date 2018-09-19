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شؤون فلسطينية

أبو شهلا: قد نصل للقطيعة مع إسرائيل وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الأردن

أبو شهلا: قد نصل للقطيعة مع إسرائيل وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الأردن
وزير العمل - مأمون أبو شهلا
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير العمل الفلسطيني، مأمون أبو شهلا: إن القيادة الفلسطينية مُقدمة على مرحلة، قد تصل إلى قطيعة مع إسرائيل، وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الأردن بدلاً من ذلك.

وأوضح أبو شهلا، وفق ما أوردت صحيفة (القدس)، أن القيادة الفلسطينية مقدمة على مرحلة قد تصل إلى قطيعة مع الجانب الإسرائيلي، وأن العلاقة مع الأردن يمكن أن تحل الكثير من المشاكل التي تواجهنا في المستقبل كالوقود والطاقة والكهرباء.

جاءت تصريحات أبو شهلا، بعد محادثات جرت في عمان بين مسؤولين فلسطينيين وأردنيين، تناولت تعزيز التعاون الثنائي في عدة مجالات، فضلاً عن زيادة التبادل التجاري بين الجانبين.

وأضاف أبو شهلا: وهو أحد أعضاء الوفد الفلسطيني الذي شارك في المباحثات، أن الجانب الفلسطيني قطع شوطاً طويلاً مع الجانب الأردني بشأن ذلك، ووصلنا إلى قناعات أنه بالإمكان إيجاد حلول في هذا الاتجاه.

ولفت أبو شهلا إلى "أن الجانب الفلسطيني يتوقع معوقات كثيرة من الجانب الإسرائيلي، وبالتالي لا بد من خوض المعركة، والتي ستحقق أغراضها".

وأكد الوزير الفلسطيني، وجود تعاون فلسطيني أردني في كثير من القضايا التجارية والصحية والاقتصادية بدعم كبير من القيادتين، لافتاً إلى أن المعاملات التجارية مع الأردن منذ كانون الثاني/ يناير الماضي، وحتى أواخر آب/ أغسطس بلغت 266 مليون دينار.

وأعرب أبو شهلا، عن أمله بأن "تصل المعاملات مع نهاية العام الجاري إلى نصف مليار دولار، والعام المقبل إلى أرقام أكبر بكثير".

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