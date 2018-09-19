أبو بكر البغدادي مصاب بهذا المرض الخطير

رام الله - دنيا الوطن

قالت وكالة الأنباء العراقية، نقلاً عن مصدر أمني وصفته بالرفيع، إن زعيم تنظيم الدولة، أبو بكر البغدادي أصيب بمرض خطير، لافتةً إلى أن الأنباء تحدثت عن إصابة البغدادي بسرطان الرئة.



وأوضحت الوكالة، أن الأمور في تنظيم الدولة تتجه نحو إعلان خليفة جديد، بسبب عدم قدرة البغدادي على مواصلة العمل جراء مرضه.وبحسب الوكالة، فإن الإعلان عن وفاة أو مقتل البغدادي، من شأنه أن يرفع معنويات جنود تنظيم الدولة، بخلاف ما تحدثت عنه وسائل إعلان بأن الإعلان عن مقتل البغدادي يعني انهيار التنظيم بالكامل.ولفتت الوكالة إلى أن التنظيم يمر بأزمة تناحر بين قياداته ومحاولة كل طرف فرض سيطرته على الطرف الآخر، إضافةً إلى تشتت قوى التنظيم وتبعثرها بين مناطق عدة في العراق وسوريا".