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الكشف عن رواية جديدة لمقتل صالح ورفيقه وهوية الحوثي القاتل

الكشف عن رواية جديدة لمقتل صالح ورفيقه وهوية الحوثي القاتل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة يمنية، نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة، عن قاتل الرئيس اليمني الراحل، علي عبد الله صالح ورفيقه عارف الزوكا، في العاصمة صنعاء، كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي.

وقالت الصحيفة: إن القيادي الحوثي، الذي أطلق الرصاص على صالح والزوكا من مسدس روسي، يُدعى "أبو الكرار الوشلي"، الذي كان أحد الوساطات بين الحوثيين وصالح يومها".

وأوضحت المصادر، وفق الصحيفة، أن "عملية القتل تمت بإطلاق رصاصات من مسدس نوع روسي على بعد 100 متر من منزل صالح الكائن في الكميم، أثناء خروج سيارته مع سيارة الوساطة التي تقل على متنها القيادي الحوثي الذي نفذ عملية إطلاق الرصاص عليه، بعد تلقيه اتصالاً من الناطق الرسمي باسم جماعة الحوثي محمد عبد السلام".

وأشارت المصادر إلى أن "إظهار صور لصالح وهو مقتول في مناطق سنحان، كانت تلبية لأوامر من زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، بإشهار موت الرجل هناك ترهيباً لأبناء سنحان وقبيلته".

وكان القيادي المؤتمري، ياسر اليماني، قد كشف في وقت سابق أن الحوثيين حاولوا إعداد مسرحية، كما حدث مع صدام حسين في العراق، بأنه كان مختبئاً كالفأر، وحاولوا أيضاً ترويج مسرحية القذافي، وتطبيقها على الرئيس علي عبد الله صالح، لكن خططهم فشلت، وأكد العالم وبعض من أفراد الحوثيين، أن الرئيس صالح قتل أمام منزله".

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