دولي

الكوريتان توقعان اتفاقية "نزع فتيل التوتر العسكري"

الكوريتان توقعان اتفاقية "نزع فتيل التوتر العسكري"
رام الله - دنيا الوطن
أفاد مسؤولون في سول بأن زعيمي كوريا الشمالية والجنوبية يعتزمان التوقيع على بيان مشترك، بشأن العلاقات بين البلدين، بعد قمتهما اليوم الأربعاء، في بيونغ يانغ عاصمة الشمال.

ونقلت وكالة (رويترز) عن يون يونغ-تشان، السكرتير الصحفي لرئيس كوريا الجنوبية: "إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الكوري الجنوبي مون سيعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا، بعد حفل التوقيع، وبعد أن يقر وزيرا دفاع البلدين اتفاقية عسكرية منفصلة".

وفي وقت سابق امس الثلاثاء، أعربت الولايات المتحدة عن أملها في أن تؤدّي القمة المنعقدة في بيونغ يانغ بين الكوريتين إلى "خطوة مهمّة" على طريق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، هيذر نويرت: "إن القمّة تمثّل في نظرنا فرصة تاريخية للزعيم كيم (جونغ-أون) للمضي قدماً في التعهّد الذي قطعه على نفسه أمام الرئيس (دونالد ترامب) في سنغافورة في حزيران/يونيو".

ونقلت (فرانس برس) عن هويرت قوله: "نأمل بأن نرى خطوة مهمّة ويمكن التحقّق منها باتّجاه نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية"، منوّهةً إلى أنّ هذا هو الاجتماع الثالث بين كيم والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن.

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