شؤون فلسطينية

الأربعاء: أجواء غائمة جزئياً إلى صافية ولا تغير على درجات الحرارة

الأربعاء: أجواء غائمة جزئياً إلى صافية ولا تغير على درجات الحرارة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الأربعاء، غائماً جزئياً إلى صاف معتدلاً في المناطق الجبلية، حاراً نسبياًَ في بقية المناطق، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً إلى صافية باردة نسبياً في المناطق الجبلية لطيفة في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس 2018/09/20: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة 2018/09/21: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف معتدلاً  في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت 2018/09/22: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف معتدلاً  في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 29-19 29-19 29-19 بيت لحم 29-19 29-19 29-19
رام الله والبيرة 28-18 28-18 28-18 طولكرم 31-23 31-23 31-23
نابلس 31-20 31-20 31-20 قلقيلية 31-23 31-23 31-23
جنين 33-21 33-21 33-21 سلفيت 29-19 29-19 29-19
طوباس 33-21 33-21 33-21 روابي 30-19 30-19 30-19
الخليل 28-18 28-18 28-18 غزه 29-24 29-24 29-24
أريحا 39-26 39-26 39-26 خانيونس 29-24 29-24 29-24
الأغوار الشمالية 37-24 37-24 37-24 رفح 30-23 30-23 30-23

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