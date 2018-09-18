شؤون فلسطينية

الأحمد: ملاحظات حماس على الورقة المصرية سلبية ولا رغبة لديها بإنهاء الإنقسام

الأحمد: ملاحظات حماس على الورقة المصرية سلبية ولا رغبة لديها بإنهاء الإنقسام
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح - عزام الأحمد
رام الله - دنيا الوطن
انتقد عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، تصريحات حماس بشأن رد فتح على الورقة المصرية بشأن المصالحة الفلسطينية واصفاً إياها بالسلبية.

واعتبر الأحمد، وفق ما أوردت قناة (الغد)، أن ملاحظات حماس تؤكد عدم وجود رغبة لديها لإنهاء الانقسام، مشيراً إلى أن القاهرة هي التى ستحدد الخطوات اللاحقة بشأن المصالحة.

وكانت مصادر فلسطينية مُطلعة، قد كشفت لـ "دنيا الوطن" تفاصيل رد حركة (فتح) على الورقة المصرية للمصالحة، والذي اطلعت عليه كافة فصائل العمل الوطني.

وقالت المصادر، إن الرد الفتحاوي على الورقة المصرية، تمثل في صفحتين تُمثلان رؤية الرئيس محمود عباس للحل السياسي، منوهةً إلى أنها غير مرتبطة بملف المصالحة.

وأوضحت المصادر، أن الرد تضمن خطوات لتمكين الحكومة من أداء مهامها في قطاع غزة، مشيرةً إلى أنها لم تتناول أي تفاصيل أخرى بملف المصالحة.

 


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