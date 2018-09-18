على نفقة السلطة الفلسطينية.. بدء إعمار مخيم اليرموك بسوريا

رام الله - دنيا الوطنقال السفير الفلسطيني في عمان عطا الله خيري، إن عملية إزالة الانقاض وإعادة الإعمار في مخيم اليرموك قرب دمشق، قد بدأت اليوم في المخيم بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، لافتاً إلى أن عملية إعادة الإعمار ستنفذ على نفقة السلطة الفلسطينية.وأوضح السفير عطا خيري، وفق ما أوردت صحيفة (القدس)، أن الرئيس عباس أوعز بتمويل عملية إعادة الاعمار في المخيم على نفقة السلطة الوطنية الفلسطينية، لتمكين اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا عن المخيم بسبب الحرب إلى مناطق أخرى من العودة الى منازلهم، مبينا ان مخيم اليرموك هو الأكبر بين المخيمات الفلسطينية في سوريا من حيث المساحة وعدد السكان، حيث كان يقطنه قبل اندلاع النزاع في سوريا أكثر من ربع مليون لاجيء فلسطيني.وفيما يتعلق بالمخيمات الفلسطينية الأخرى في سوريا، قال خيري بان عملية تجري حاليا لحصر الأضرار التي لحقت بها من أجل البدء باعادة إعمارها هي الأخرى، وتهيئة الظروف أمام اللاجئين الذين غادروها للعودة إلى أماكن سكناهم فيها.وأكد خيري حرص القيادة الفلسطينية والرئيس عباس شخصيا على تذليل جميع العقبات، وتسهيل عودة اللاجئين الفلسطينيين الى مخيماتهم في سوريا الشقيقة.