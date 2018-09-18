قيادي بالجهاد: المصالحة شائكة ونأمل رفع إسرائيل وأمريكا يدها عن القرار الفلسطيني

خاص دنيا الوطن - آن العقاد



قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، جميل عليان، إن قضية المصالحة الفلسطينية شائكة ومعقدة، لافتاً إلى أنه عبارة عن اشتباك بين مشروعين ومسارين.





وأضاف عليان، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "نأمل مع المتغيرات في المنطقة أن نصل إلى قاسم مشترك بين الفرقاء، ونأمل أن ترفع إسرائيل وأمريكا وبعض الدول العربية يدها عن القرار الفلسطيني في رام الله لكي نصل لحالة التوافق الفلسطيني"، وفق تعبيره.



وتابع: "نحن مصممون في مسيرات العودة على المواصلة من أجل حق العودة لن نأبه بقرارات ترامب وسنواصل الضغط حتى نحصل على حقوقنا كامل واستمرار الحراك الشعبي سيفرز حالة غير مسبوقة من النضال للوصول لكل حقوقنا".